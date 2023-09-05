Зробила з мене артиста, – Володимир Дантес назвав ім'я співачки, яка змінила його життя
Джерело:"Люкс ФМ"
Український співак Dantes зізнався, що зміг стати артистом завдяки відомій співачці, яка повірила в нього. Виявляється, це була Наталія Могилевська.
Про неї Володимир Дантес розповів у новому інтер'ю, відповідаючи на питання про те, які люди змінили його життя. Саме Могилевська помітила артиста та допомогла йому.
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За словами співака, Наталія Могилевська зробила з нього артиста.
Могилевська реально змінила моє життя. Вона зробила з мене артиста. Вона повірила в мене. Вона вибрала мене тоді на кастингу. Та й взагалі працювати з нею було прикольно,
– пригадав Дантес.
Зірка зізнається, що багато навчився в неї, проте були й негативні моменти.
"Так, звісно, були якісь неприкольні ситуації. Але якщо подивитися загалом, то вона зробила з мене артиста і тоді дала багато чого", – висловився Володимир.
Дантес спростував поширену думку про те, що ображається на Могилевську.
"Це все історична фігня. Я не знаю, як би я поступав на її місці. Я тільки з подякою до неї… Я можу над нею приколюватися, але насправді вона велика молодець", – заявив співак.
Дивіться інтерв'ю з Володимиром Дантесом: відео
Що об'єднує Дантеса та Могилевську: коротко
- Дантес у 2008 році разом з співаком Вадимом Олійником переміг у шоу "Фабрика зірок 2". Їхня група називалася "ДиО.фильмы", продюсеркою була Наталія Могилевська.
- Проте вже за кілька років гурт розпався. Співачка відмовилася продовжувати контракт з ними. Згодом Могилевська зізналася, що причиною стали постійні конфлікти з Дантесом.
- У 2015 році Dantes розпочав сольну кар'єру. Ще за 6 років Могилевська подарувала Володимиру права на виконання пісні "Девочка Оля" з репертуару гурту. Тоді вона заявила, що він – особливий артист, тому завжди вірила в нього.