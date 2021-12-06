У великий шоу-біз Володимир Дантес повернувся в жовтні 2019 року. За два роки він випустив перший альбом і зібрав два сольні концерти. На одному з них зібрався весь зірковий бомонд – Монатік, Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Маша Єфросиніна та екснаставниця Наталія Могилевська.

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Народна артистка, яка була продюсеркою Дантеса після "Фабрики зірок", прийшла на захід не з порожніми руками. Вона презентувала співаку знаковий подарунок – права на пісню "Девочка Оля", яка зробила його популярним у складі гурту "ДіО.фільми".

У цей значущий і важливий день я вирішила подарувати Вові подарунок. У житті Дантеса було дві важливі зустрічі та дві важливі дівчини. Одна – дівчина Надя, а друга – дівчина Оля. Це права на виконання пісні "Девочка Оля",

– поділилась Наталія Могилевська.

Варто зазначити, що чоловік Дорофєєвої не став відкладати прем'єру треку. На сольнику в Києві він заспівав "Девочка Оля" вже без Вадима Олійника.

"Вово, вітаю тебе з першим сольним концертом у Києві! Ти особливий артист! Я завжди вірила й вірю в тебе", – пише Могилевська про експідопічного.

Зауважимо, Наталія Могилевська залишилась у хороших стосунках не зі всіма своїми підопічними. Вона гучно поскандалила зі Світланою Тарабаровою, коли та пішла з гьолз-бенду Real O.

Реакція мережі на подарунок Наталії Могилевської

На фанів Володимира Дантеса одразу ж нахлинула ностальгія. Вони подякували колишній продюсерці свого кумира за подарунок і порадили передати в його репертуар ще один трек – "Наоборот":