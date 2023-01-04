Надя та Михайло вже не приховують своїх стосунків, з'являються разом на публіці, публікують спільні фото. Оскільки стосунки пари стали несподіванкою для їхніх прихильників, то тепер до них прикута особлива увага публіки.

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Чому говорять про вагітність Наді Дорофєєвої

Днями Михайло Кацурін опублікував у мережі фото свого сина від першого шлюбу. Чутки про вагітність Наді виникли після неоднозначного підпису публікації: "Десь там у небесній канцелярії почули мої плани на 2023".

У коментарях підписники Кацуріна активно обговорюють ймовірну вагітність його коханої, нібито на пару цього року очікує поповнення.

"Дорофєєва вагітна?"

"У вас буде дитина".

"Давайте з Надею бейбіка вже".

Нагадаємо, нещодавно Дорофєєва та Кацурін презентували спільну пісню "Що б не було". За це їх розкритикували в мережі, тому співачка всім і одразу зухвало відповіла. На зло всім, кому не подобається її трек, вона похвалилася, як він "залетів" на усіх можливих музичних платформах.

Ексдружину Кацуріна Дашу, з якою ресторатор має двох спільних дітей, також засипали питаннями про новий трек. Даша лаконічно відповіла на ці запитання: вона зізналась, що не має на це часу й не хоче коментувати.