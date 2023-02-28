Даша Кацуріна відповіла, які в неї стосунки з Дантесом: фото листування пари
Джерело:Даша Кацуріна
Підприємиця Даша Кацуріна відповіла на запитання прихильників про стосунки з Володимиром Дантесом. Вона показала листування з артистом.
Поки Володимир Дантес визнав, що приховує особисте життя після розлучення з Дорофєєвою, його дівчина опублікувала листування з ним. Так бізнесвумен Даша Кацуріна відповіла на запитання прихильників.
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Даша Кацуріна розповіла про стосунки з Дантесом
У підприємиці поцікавилися, "що там" у неї та Володимира Дантеса. Вона лаконічно на це запитання відповіла, показавши листування з бойфрендом. Пара листувалась зранку, однак невідомо, про що саме. Та, вочевидь, у них все гаразд.
Ой навіть не знаю, що у нас з Володимиром Дантесом? Що ж ти там мені пишеш о 7 ранку?
– написала Даша та згадала про його проєкт "Пожежа".
Даша про стосунки з Дантесом / Фото з інстаграм-сторіз
Як Даша перейшла на українську мову
Серед інших запитань від прихильників було й про мову. Кацуріна зізналась, що найбільшою її мотивацією був Дантес.
"Спочатку тільки письмово, потім тільки з тими, хто звертається українською. А потім Дантес повністю перейшов, і це моя найголовніша мотивація була, насправді. Вова завжди розмовляє українською, мої батьки теж через нього перейшли".