Внучка Джо Байдена вийшла заміж у Білому домі: розкішні фото Наомі в люксовій сукні

У суботу, 19 листопада, старша онука Джо Байдена Наомі вийшла заміж за юриста Пітера Ніла. Весілля зіграли на південній галявині Білого дому. Це перше за дев'ять років одруження в офіційній резиденції президента США.

28-річна Наомі Байден та 25-річний Пітер Ніл заручилися у вересні 2021 року, а 19 листопада, напередодні 80-річчя дідуся Джо Байдена, одружилися в Білому домі.

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Онука Джо Байдена зіграла весілля в Білому домі

На весілля запросили близького 250 гостей, у Білому домі їм всім зробили тести на коронавірус.

Весільну сукню Наомі та темно-синій костюм-трійку Пітера розробив американський модний дім Ralph Lauren. Онука Джо Байдена обрала закриту сукню відтінку слонової кістки з довгими рукавами у стилі акторки Грейс Келлі.

Онука Джо Байдена вийшла заміж у Білому домі / Фото Джона Долана, Корбін Гуркін

Онука Джо Байдена вийшла заміж у Білому домі / Фото Джона Долана, Корбін Гуркін

Зараз ми сповнені гордості бачити, як вона обрала Пітера своїм чоловіком, і ми маємо честь вітати його в нашій родині. Ми бажаємо їм днів, повних сміху та любові, яка з кожним роком стає все глибшою,

– відреагували Джо і Джилл Байдени.

Джо та Джилл Байдени на весіллі онуки в Білому домі / Фото Джона Долана, Корбін Гуркін

Джо та Джилл Байдени на весіллі онуки в Білому домі / Фото Джона Долана, Корбін Гуркін

Що відомо про чоловіка Наомі Байден

що церемонія Наомі та Пітера – 19 весілля, яке відбулося в Білому домі. Перед цим у резиденції президента США 2013 року одружився особистий фотограф Барака Обами Піт Соуза.

Наомі – старша з семи онуків Джо Байдена, донька адвоката Гантера Байдена та його колишньої дружини Кетлін Буле. З Нілом вона познайомилася 2018 року завдяки спільному другу, і відтоді вони разом. Як інформує People, вони обоє юристи: він закінчив юридичний факультет Пенсільванського університету, а вона – юридичну школу Колумбії. Ніл також здобув ступінь бакалавра з політичних комунікацій в Університеті Джорджа Вашингтона.

Зять Джо Байдена довго займався політикою. Він стажувався під час президентської кампанії Гілларі Клінтон, а згодом став стажером у Білому домі в адміністрації Барака Обами. Зараз Ніл працює в юридичному центрі Джорджтаунського університету з питань національної безпеки, а Наомі – у юридичній фірмі Arnold & Porter у Вашингтоні.

Наомі Байден та Пітер Ніл після заручин / Фото з інстаграму юристки

З серпня минулого року Наомі та Ніл живуть на третьому поверсі Білого дому, поверхом вище від дідуся-президента Джо Байдена.