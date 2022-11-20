28-летняя Наоми Байден и 25-летний Питер Нил обручились в сентябре 2021 года, а 19 ноября, в канун 80-летия дедушки Джо Байдена, поженились в Белом доме.

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Внучка Джо Байдена сыграла свадьбу в Белом доме

На свадьбу пригласили около 250 гостей, в Белом доме им всем сделали тесты на коронавирус.

Свадебное платье Наоми и темно-синий костюм-тройку Питера разработал американский модный дом Ralph Lauren. Внучка Джо Байдена выбрала закрытое платье оттенка слоновой кости с длинными рукавами в стиле актрисы Грейс Келли.

Внука Джо Байдена вышла замуж в Белом доме / Фото Джона Долана, Корбин Гуркин

Внука Джо Байдена вышла замуж в Белом доме / Фото Джона Долана, Корбин Гуркин

Сейчас мы полны гордости видеть, как она выбрала Питера своим мужем, и мы имеем честь приветствовать его в нашей семье. Мы желаем им дней, полных смеха и любви, которая с каждым годом становится все глубже,

– отреагировали Джо и Джилл Байдены.

Джо и Джилл Байдены на свадьбе внучки в Белом доме / Фото Джона Долана, Корбин Гуркин

Джо и Джилл Байдены на свадьбе внучки в Белом доме / Фото Джона Долана, Корбин Гуркин

Интересно, что церемония Наоми и Питера – 19 свадьбы, которая состоялась в Белом доме. Перед этим в резиденции президента США 2013 года женился личный фотограф Барака Обамы Пит Соуза.

Что известно о муже Наоми Байден

Наоми – старшая из семи внуков Джо Байдена, дочь адвоката Хантера Байдена и его бывшей жены Кэтлин Булле. С Нилом она познакомилась в 2018 году благодаря общему другу, и с тех пор они вместе. Как сообщает People, они оба юристы: он окончил юридический факультет Пенсильванского университета, а она – юридическую школу Колумбии. Нил также получил степень бакалавра по политическим коммуникациям в Университете Джорджа Вашингтона.

Зять Джо Байдена долго занимался политикой. Он стажировался во время президентской кампании Хиллари Клинтон, а затем стал стажером в Белом доме в администрации Барака Обамы. Сейчас Нил работает в юридическом центре Джорджтаунского университета по национальной безопасности, а Наоми – в юридической фирме Arnold & Porter в Вашингтоне.

Наоми Байден и Питер Нил после помолвки / Фото из инстаграма юристки

С августа прошлого года Наоми и Нил живут на третьем этаже Белого дома, этажом выше дедушки-президента Джо Байдена.