З нагоди 39-річчя найвідомішого танцівника країни журналісти 24 каналу зібрали найцікавіші та найскандальніші факти з його життя. Всю правду про кар'єру та сім'ю Влада Ями, про його стосунки з Наталією Могилевською та Лесею Нікітюк дізнавайтеся нижче.

До теми Юлія Саніна зворушливо привітала чоловіка з днем народження

Влада Яму принижували через танці

На диво, на хореографію Влад Яма пішов сам, а не з примусу батьків. Його кар'єра розпочалась у першому класі. Все завдяки однокласникам, які дружно обрали танцювальний гурток.

Саме хобі принесло хлопцю перші гроші. З 9 класу він викладав дітям, а з 19 років – працював з усіма віковими категоріями. Однак Владу Ямі доводилося терпіти знущання через танці. З нього насміхалися однолітки, які займались боксом чи боротьбою.

І губи розбивали, і ніс розбивали кілька разів. Бувало,

– пригадував танцівник.

Влад Яма боявся одружуватися

Кохання всього свого життя танцівник зустрів у нічному клубі. Спершу йому здалось, що Ліліана надто красива для нього, тому він так і не наважився підійти. Влад Яма повернувся в той самий заклад через два тижні, на свій день народження. Коли він вдруге побачив високу брюнетку, "в грудях стрельнуло".

Закохані почали зустрічатися того ж дня. Танцівник зізнавався, що перші три місяці вони ходили за руку, далі поцілунків не заходили. Влад Яма освідчився Ліліані після 7 років стосунків. Він боявся одруження й не міг наважитися на пропозицію.

Мені здавалося, що у мачо, як мене називали в газетах і журналах, не може бути дружини. Мені здавалося, що після одруження одразу постарію і перестану були цікавим жіночій аудиторії,

– ділився Влад Яма.

Однак у новорічну ніч став на одне коліно й простягнув коханій омріяну каблучку. Коли Ліліана дожувала "Дрогобицьку" ковбасу, відповіла, що подумає, а за кілька хвилин таки погодилася вийти заміж за танцівника.

Цікаво Влад Яма розповів про паузу в стосунках з дружиною

Владу Ямі приписували роман з Наталією Могилевською

Популярним Влада Яму зробив перший сезон проєкту "Танці з зірками", в якому він брав участь з Наталією Могилевською. Партнерам приписували бурхливий роман. 2006 року вони стали найобговорюванішою парою українського шоу-бізнесу.

Танцівник неодноразово спростовував чутки про стосунки з Могилевською. Він зізнавався, що "флюїди" між ними були лише на паркеті під час танцю, на репетиціях і в реальному житті – ні.

Щоправда, дружина по-справжньому ревнувала Влада Яму до норовливої Наталії Могилевської. Коли вся країна обговорювала роман учасників "Танців з зірками", вони вже зустрічались.

Складний був період, бо були й поцілунки на паркеті. Вони грали у справжнє кохання, навіть я вірила. У нас були сварки, конфлікти на цю тему,

– розповідала Ліліана.

Влад Яма майже п'ять років приховував обличчя сина

У грудні 2015 року, за рік після весілля, дружина Ліліана народила танцівнику первістка – сина Леона. Він підтримував кохану під час переймів, однак не був присутній на пологах. Все тому, що зірка боявся зомліти.

Раніше Влад Яма вкрай неохоче розповідав про особисте життя. Він зрідка публікував сімейні фото, однак завжди приховував обличчя сина. Як виглядає нащадок танцівник показав напередодні його п'ятиріччя. Відбулось це на шоу "Маскарад", куди Леон прийшов з татком.

Ми цей момент відтягували як могли і хочу наголосити, що це не моє рішення, а наше спільне з Ліліаною і Леоном,

– пояснював Влад Яма.

Влад Яма мріє про доньку

Два роки тому хореограф зізнавався, що хоче мати доньку. Він обіцяв, що поповнення в сім'ї не за горами, адже вони з Ліліаною "не настільки молоді, щоб відкладати це ще на п'ять років".

"Буде як буде, але хочеться дівчинку. Треба буде вбрання купувати, я дуже боюсь цього моменту, але все одно хочу", – ділився суддя "Танців з зірками".

У Влада Ями був конфлікт з Лесею Нікітюк

Танцівник посварився з ведучою 2018 року, коли вона брала участь в "Танцях з зірками". Влад Яма порівнював її підтримки з драбиною, а Леся Нікітюк радила йому "рот закривати", а згодом ледь не плакала від образи.

Після того, як суддя та учасниця станцювали разом самбу, здавалося, конфлікт між ними вичерпано. Влад Яма побачив, що танці даються Лесі Нікітюк дуже нелегко, а на репетиціях вона викладається на повну. Однак, як він з'ясував згодом, телезірка досі тримає образу на нього.

З Лесею ми регулярно спілкуємося на якихось зйомках. І я можу помилятися, але відчуваю, що вона досі ще трошки на мене ображена,

– зізнавався хореограф.