Напружений матч Україна – Англія розпочався о 22:00 у суботу, 3 липня. Проходить він у столиці Італії – в Римі. Українська збірна прилетіла у країну 1 липня і з того часу мала екскурсію місто та тренуванні на стадіоні.

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Влада Седан вражає красою

Хоча дружини та кохані футболістів з України підтримують рідних з їхніх домівок, Влада Седан – чи не єдина має унікальну можливість побувати на усіх матчах, де грала Україна. Окрім вболівання, вона працює журналістом, тому футболіст Олександр Зінченко завжди може розраховувати на її підтримку та щирі хвилювання прямо на стадіоні події.

Для матчу Україна – Англія Влада Седан обрала, як завжди, вражаючий патріотичний look: сукню-вишиванку білого кольору з червоним орнаментом та віночок з великих червоних маків. Свої плечі вона прикрила синьо-жовтим стягом, а на її обличчі виблискував нафарбований прапор України. Її образ доповнювала червона помада на губах та ледь хвилясте волосся.

Жінка ніжно притримувала руками округлий живіт та спрямувала погляд у далечінь стадіону.



Влада Седан на стадіоні Риму / Фото з інстаграму дружини Зінченка

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Варто додати, що на матчі Україна – Швеція Влада обрала не менш стильне українське вбрання – білу вишиту сукню із синіми орнаментами.