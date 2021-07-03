За матчем Україна – Англія на Євро-2020 спостерігатиме весь світ. Цього вечора до екранів телевізорів будуть прикуті Джамала, Тарас Тополя, Юрій Горбунов з дружиною Катею Осадчою, Злата Огнєвіч та інші. Як вони вболівають за українських футболістів на особистих сторінках в інстаграмі, дізнавайтеся нижче.

До теми Українські зірки емоційно відреагували на феєричну перемогу збірної України: відео

Джамала

Переможниця "Євробачення-2016" одягла форму збірної України з футболу. У жовто-блакитній футболці з літерою J вона позувала в самому центрі столиці. Разом з Джамалою за українських футболістів вболіває чоловік Бекір.

"Ми розуміємо, за кого сьогодні вболівати. J на формі – це з Jamala в серці", – пояснила співачка.

Для перегляду всіх фото гортайте вправо

Тарас Тополя

Лідер гурту "Антитіла" також приміряв синьо-жовту форму й натхненно написав: "Вболівати за Україну готовий".

Дзідзьо

"Хлопці, ми з вами. Ми віримо у вас, ви наші зірки, які сьогодні зійшлись в сузір'я перемоги", – підтримав Дзідзьо. У кадрі з артистом опинилась 83-річна акторка Ада Роговцева, яка знімається в його новому фільмі "Де гроші".

Юрій Горбунов

"Сьогодні всі разом з 10 години вечора зосереджуємося, тримаємо пальці й вболіваємо за збірну України. Такого в історії ще не було. Впевнений, такої підтримки наших героїв від українців теж ще не було. До Риму злітаються з цілого світу, а ми будемо сидіти біля телевізорів і вболівати", – емоційно поділився шоумен.

Дмитро Комаров

Відомий мандрівник опублікував фото з тренером збірної України Андрієм Шевченком і висловив підтримку футболістам.

"Давайте разом передавати рідній збірні енергетику кожного з нас з вами. Нехай сьогодні хлопці в Римі відчують і точно знають, що всі українці разом з ними на полі: душею, серцем, емоційно", – закликав Дмитро Комаров.

Злата Огнєвіч

"Хлопці, сьогодні вся Україна вболіватиме за вас! Серце кожного українця гратиме разом з вами. Ви – наші крила, наша сила, наше натхнення. Я вірю у вашу перемогу. Тільки вперед", – висловилась "Холостячка".

Лідія Таран

"Готуємось до битви. Слава Україні", – лаконічно написала телеведуча. Пост вона доповнила патріотичним фото.

Григорій Решетник

Ведучий "Холостяка" поділився, що до матчу Україна – Англія готується з самого ранку. Він в передчутті справжньої футбольної баталії.

"Вболіватимемо ми всією родиною! Діти готують жовто-синю символіку, а кохана накриває на стіл", – розповів Григорій Решетник.