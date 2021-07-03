Напряженный матч Украина – Англия начался в 22:00 в субботу, 3 июля. Проходит он в столице Италии – Риме. Украинская сборная прилетела в страну 1 июля и с тех пор у нее были экскурсия по городу и тренировки на стадионе.

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Влада Седан поражает красотой

Хотя жены и любимые футболистов из Украины поддерживают родных из их домов, Влада Седан – едва ли не единственная имеет уникальную возможность побывать на всех матчах, где играла Украина. Кроме поддержки, она работает журналистом, поэтому футболист Александр Зинченко всегда может рассчитывать на ее содействие и искренние волнения прямо на стадионе события.

Для матча Украина – Англия Влада Седан выбрала, как всегда, впечатляющий патриотический look: платье-сорочку белого цвета с красным орнаментом и венчик из больших красных маков. Свои плечи она прикрыла сине-желтым флагом, а на ее лице сверкал накрашенный флаг Украины. Ее образ дополняла красная помада на губах и едва волнистые волосы.

Женщина нежно придерживала руками округлый живот и устремила взгляд вдаль стадиона.

Влада Седан на стадионе Рима / Фото из инстаграма жены Зинченко

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Стоит добавить, что на матче Украина – Швеция Влада выбрала не менее стильный украинский наряд – белое вышитое платье с синими орнаментами.