Влад Яма зустрівся в Маямі з зірковим кумом: рідкісні фото

Влад Яма з дружиною і сином полетіли на відпочинок у Мексику, а звідти – в Маямі. Біля океану вони зустрілись з зірковим кумом Анатолієм Анатолічем, його дружиною і трьома дітьми.

Якщо сім'я Влада Ями на курорті вже більш як тиждень, то Анатолій Анатоліч прилетів у Маямі лише 13 січня, на Старий Новий рік. До того він з дружиною Юлією, доньками Алісою, Лолітою та сином Нілом відпочивав у місті Форт-Лодердейл, що теж у Флориді. Так, шоумен пожартував, що вони "принесли вечерю кумам", як заведено на Різдво.

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Натомість танцівник зізнався, що зустрічатися в Маямі в січні – це їхні традиція. Саме в цьому місті вони з Анатолієм Анатолічем по справжньому здружилися. Друга зустріч зірок теж відбулась там.

Є у нас традиція – у січні зустрічатися у Майамі. Загалом, погодьтеся, гарна звичка! Як і люди на цьому фото. Прекрасний день! Таких побільше б,

– поділився Влад Яма.

"Ми просто годинами гуляємо всією родиною вулицями Вінвуда, а потім обов'язково насолоджуємося шматочком улюбленої піци з трюфельною олією", – додала Лілія Яма у своєму інстаграм-профілі.

Влад Яма дружиною, сином і сім'єю Анатолія Анатоліча в Маямі / Фото з інстаграму танцівника

Влад Яма дружиною, сином і сім'єю Анатолія Анатоліча в Маямі / Фото з інстаграму ведучого

Нагадаємо, кумами Влад Яма та Анатолій Анатоліч стали в листопаді 2021 року. Хореограф охрестив сина шоумена Ніла. Хрещеною мамою хлопчика стала співвласниця музичного фестивалю Atlas Weekend Ірина Федорцова.

днями Влад Ями зустрівся в Маямі ще з одним зірковим другом – Монатіком. Співак заскочив його на одному з пляжі, коли гуляв узбережжям з дружиною Іриною.

Повний текст публікації Влада Ями:

Є у нас традиція – у січні зустрічатися у Майамі. До речі, вперше по справжньому поспілкувалися тут. Потім рік не могли у Києві зустрітися. І знову у Майамі.

Загалом, погодьтеся, гарна звичка! Як і люди на цьому фото. Прекрасний день! Таких побільше б.