Если семья Влада Ямы на курорте уже более недели, то Анатолий Анатолич прилетел в Майами только 13 января, на Старый Новый год. До того он с женой Юлией, дочерью Алисой, Лолитой и сыном Нилом отдыхал в городе Форт-Лодердейл, что тоже во Флориде. Так, шоумен пошутил, что они "принесли ужин кумовьям", как заведено на Рождество.

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В то же время танцовщик признался, что встречаться в Майами в январе – это их традиция. Именно в этом городе они с Анатолием Анатоличем по настоящему сдружились. Вторая встреча звезд тоже состоялась там.

Есть у нас традиция – в январе встречаться в Майами. В общем, согласитесь, хорошая привычка! Как и люди на этом фото. Прекрасный день! Таких побольше бы,

– поделился Влад Яма.

"Мы просто часами гуляем всей семьей по улицам Винвуда, а потом обязательно наслаждаемся кусочком любимой пиццы с трюфельным маслом", – добавила Лилия Яма в своем инстаграм-профиле.

Влад Яма с женой, сыном и семьей Анатолия Анатолича в Майами / Фото из инстаграма танцовщика

Влад Яма с женой, сыном и семьей Анатолия Анатолича в Майами / Фото из инстаграма ведущего

Напомним, кумовьями Влад Яма и Анатолий Анатолич стали в ноябре 2021 года. Хореограф крестил сына шоумена Нила. Крестной мамой мальчика стала совладелица музыкального фестиваля Atlas Weekend Ирина Федорцова.

К слову, на днях Влад Яма встретился в Майами еще с одним звездным другом – Монатиком. Певец встретил его на одном из пляжей, когда гулял по побережью с женой Ириной.

Полный текст публикации Влада Ямы:

Есть у нас традиция – в январе встречаться в Майами. Кстати, впервые по-настоящему пообщались здесь. Потом год не могли в Киеве встретиться. И снова в Майами.

В общем, согласитесь, хорошая привычка! Как и люди на этом фото. Прекрасный день! Таких побольше бы.