Успішний український танцівник Влад Яма оприлюднив зворушливий кадр на особистій сторінці. Він показав сімейне фото з маленьким сином.

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Архівне сімейне фото Влада Ями

Хореограф поділився, що зробив сімейне селфі у 2018 році, коли вирушив до США на баскетбольну гру. Родина позувала на арені. Дружина Влада Ями цілувала маленького Леона в щоку, коли він спостерігав за тим, що відбувається навколо. Сам танцівник радісно усміхався.

Уся сім'я обрала спортивне вбрання. Ліліана Яма постала в сірому топі та стильній чорній кепці. Вона розпустила волосся та зробила легкий макіяж. Схожий одяг приміряв і сам Влад. Леон натомість позував у чорній кофтинці.

"2018. Леон вболіває за улюблених MIAMI HEAT на домашній арені. Ці оченята", – підписав знімок хореограф.



Влад Яма з дружиною і сином / Фото з інстаграму Влада Ями

Шанувальників підкорила миловидна світлина сім'ї Влада Ями з домашнього архіву: