Успішний український танцівник Влад Яма оприлюднив зворушливий кадр на особистій сторінці. Він показав сімейне фото з маленьким сином.
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Архівне сімейне фото Влада Ями
Хореограф поділився, що зробив сімейне селфі у 2018 році, коли вирушив до США на баскетбольну гру. Родина позувала на арені. Дружина Влада Ями цілувала маленького Леона в щоку, коли він спостерігав за тим, що відбувається навколо. Сам танцівник радісно усміхався.
Уся сім'я обрала спортивне вбрання. Ліліана Яма постала в сірому топі та стильній чорній кепці. Вона розпустила волосся та зробила легкий макіяж. Схожий одяг приміряв і сам Влад. Леон натомість позував у чорній кофтинці.
"2018. Леон вболіває за улюблених MIAMI HEAT на домашній арені. Ці оченята", – підписав знімок хореограф.
Влад Яма з дружиною і сином / Фото з інстаграму Влада Ями
Шанувальників підкорила миловидна світлина сім'ї Влада Ями з домашнього архіву:
- "Який тут класний малюк";
- "Ви крута сім'я, такі позитивні";
- "Солодкий хлопчик";
- "Який милий хлопчик. Такі красиві оченята і губи";
- "Копія Влада".