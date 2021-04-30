Успешный украинский танцовщик Влад Яма обнародовал трогательный кадр на личной странице. Он показал семейное фото с маленьким сыном.

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Архивное семейное фото Влада Ямы

Хореограф поделился, что сделал семейное селфи в 2018 году, когда отправился в США на баскетбольную игру. Семья позировала на арене. Жена Влада Ямы целовала маленького Леона в щеку, когда он наблюдал за тем, что происходит вокруг. Сам танцовщик радостно улыбался.

Вся семья выбрала спортивный наряд. Лилиана Яма появилась в сером топе и стильной черной кепке. Она распустила волосы и сделала легкий макияж. Похожую одежду примерил и сам Влад. Леон взамен позировал в черной кофточке.

"2018. Леон болеет за любимых MIAMI HEAT на домашней арене. Эти глазки", – подписал снимок хореограф.



Влад Яма с женой и сыном / Фото с инстаграма Влада Ямы

Поклонников покорила миловидная фотография семьи Влада Ямы из домашнего архива: