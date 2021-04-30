Успешный украинский танцовщик Влад Яма обнародовал трогательный кадр на личной странице. Он показал семейное фото с маленьким сыном.
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Архивное семейное фото Влада Ямы
Хореограф поделился, что сделал семейное селфи в 2018 году, когда отправился в США на баскетбольную игру. Семья позировала на арене. Жена Влада Ямы целовала маленького Леона в щеку, когда он наблюдал за тем, что происходит вокруг. Сам танцовщик радостно улыбался.
Вся семья выбрала спортивный наряд. Лилиана Яма появилась в сером топе и стильной черной кепке. Она распустила волосы и сделала легкий макияж. Похожую одежду примерил и сам Влад. Леон взамен позировал в черной кофточке.
"2018. Леон болеет за любимых MIAMI HEAT на домашней арене. Эти глазки", – подписал снимок хореограф.
Влад Яма с женой и сыном / Фото с инстаграма Влада Ямы
Поклонников покорила миловидная фотография семьи Влада Ямы из домашнего архива:
- "Какой тут классный малыш";
- "Вы крутая семья, такие положительные";
- "Сладкий мальчик";
- "Какой милый мальчик. Такие красивые глазки и губы";
- "Копия Влада".