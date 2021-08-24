Вечер понедельника, 23 августа, Влад Яма с женой Лилианой провел на церемонии "Национальная легенда Украины". После светского выхода супруги отправились на ужин с сыном Леоном и другом танцовщика, с которым он знаком уже 20 лет.

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Они "вкусно поели и прекрасно пообщались" в одном из ресторанов Киева. С фото, которое Влад Яма опубликовал в сети, видно, что на ужин семья заказала пиццу и коктейли.

Влад Яма с семьей и другом / Фото с инстаграм-сториз танцовщика

Влад Яма с семьей и другом / Фото с инстаграм-сториз танцовщика

"Вчера был замечательный вечер. Чего не скажешь о ночи", – поделилась знаменитость. Дело в том, что Влад Яма проснулся среди ночи от отека глаз – "давило на глаза изнутри".

Еще 5 минут назад реально думал ехать за рулем в больницу, чтобы не будить своих. Впоследствии почувствовал, что горло тоже отекает, дышать становится некомфортно,

– вспомнил Влад Яма.

У Влада Ямы набухли глаза / Фото с инстаграм-сториз танцовщика

Да, Лилиана вызвала мужу скорую помощь. Врачи сразу диагностировали у танцовщика отек Квинке – острую аллергическую реакцию, поэтому через капельницу ввели ему адреналин и антигистаминные препараты. Как рассказал Влад Яма, сильную аллергию вызвал мед, который добавили в блюдо вместо карамели, которая была указана в меню.

В меню была указана карамель, а положили мед. В заведении извинились и пообещали сделать выводы. Хотя такая ошибка иногда может стоить жизни,

– добавил хореограф.

К счастью, все обошлось – Влад Яма таки провел утренний эфир в День Независимости и уехал на концерт в Запорожье, где живут его родители.