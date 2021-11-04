В воскресенье Влад должен быть на прямом эфире "Танцев со звездами", поэтому на Мальдивы полетел лишь на несколько дней. Семья выбирала между Египтом и этими островами и все-таки решила хотя бы меньше времени, но провести его в райском уголке земли.

Смотрите также Ирина Федишин с семьей на море попала под ливень: фото из Турции

Влад Яма с семьей на Мальдивах

Танцор опубликовал фото, на котором запечатлен с самыми родными на фоне невероятно красивого океана. На лицах Влада, Лилии и Леона сияют улыбки. Все они очень счастливы, что смогли прилететь именно туда и несколько дней насладиться природой, белоснежным песочком и бирюзовой водой океана.

Вероятно, семья сделала селфи сразу после прилета, ведь никто еще не успел переодеться в купальники, все позировали в спортивном наряде.



Влад Яма с женой и сыном на Мальдивах / Фото из инстаграма хореографа

Текст публикации Влада Ямы:

Да, мы на Мальдивах. Просчитывали эту страну несколько раз, но всегда было дорого или, судя по отзывам, "туда меньше, чем на 10 дней нет смысла ехать". А когда в запасе было 2 недели, хотели в Америку. Так вот, пробыли сутки и убедились, что отзывы – не совсем правдивая история. Важно не сколько, а как.

На самом деле все началось с идеи о "хорошем Египте", в котором не были примерно 13 лет. Но, пока решались, сравнили цену с Мальдивами. Они вышли примерно одинаковые, если лететь на Мальдивы на несколько дней меньше. Но дело вообще не в этом!

Сложно описать картину словами. Просто кажется, что это кино. Осуществилась еще одна мечта.