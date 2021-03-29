Суддя "Танців з зірками" Влад Яма живе в Києві з дружиною Ліліаною і сином Леоном, а його рідні мешкають в Запоріжжі. На вихідних танцівник навідав батьків і встиг сфотографувати дідуся з онуком.

У рідному місті Запоріжжя Влад Яма провів три дні. Поїздку до близьких він назвав маленькою пригодою і великим щастям для батьків. Мама й тато зірки влаштували для сина, невістки і онука активні вихідні з поїздкою на острів Хортиця.

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Ми просто взяли і поїхали до батьків. Для нас – маленьке пригода, для них – величезне щастя! Ми спілкувалися, грали, збирали конструктор, читали книги, їздили на Хортицю,

– розповів танцівник.

Влад Яма також розповів, що виховує сина Леона, спираючись на власний досвід, однак часто підсвідомо чинить так, як в дитинстві робив з ним його батько. Він доповнив зворушливий допис кумедним селфі з татом і сином. Чи не вперше танцівник показав фото, на якому дідусь позує з онуком, і наголосив, що вони з ним неймовірно схожі.

"Леон зовні схожий на дідуся більше, ніж на мене. Ось наскільки мої батьки хотіли внука. Питання тільки в кого малий такий бешкетник? Я був вкрай спокійним і слухняним, Ліля теж. Дідусь каже, що не був настільки верткий. Може, просто забув", – з гумором написав Влад Яма.