Судья "Танцев со звездами" Влад Яма живет в Киеве с женой Лилианой и сыном Леоном, а его родные живут в Запорожье. На выходных танцовщик посетил родителей и успел сфотографировать дедушку с внуком.

В родном городе Запорожье Влад Яма провел три дня. Поездку к близким он назвал маленьким приключением и большим счастьем для родителей. Мама и папа звезды устроили для сына, невестки и внука активные выходные с поездкой на остров Хортица.

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Мы просто взяли и поехали к родителям. Для нас – маленькое приключение, для них – огромное счастье! Мы общались, играли, собирали конструктор, читали книги, ездили на Хортицу,

– рассказал танцовщик.

Влад Яма также рассказал, что воспитывает сына Леона, опираясь на собственный опыт, однако часто подсознательно поступает так, как в детстве делал с ним его отец. Он дополнил трогательное сообщение смешным селфи с папой и сыном. Едва ли не впервые танцовщик показал фото, на котором дедушка позирует с внуком, и отметил, что они с ним невероятно похожи.

"Леон внешне похож на дедушку больше, чем на меня. Вот насколько мои родители хотели внука. Вопрос только в кого малый такой озорник? Я был крайне спокойным и послушным, Лиля тоже. Дедушка говорит, что не был настолько юркий. Может, просто забыл", – с юмором написал Влад Яма.