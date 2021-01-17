Ще одна зіркова сім'я відправилась на зимові канікули за кордон. Суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма для відпочинку з дружиною і сином обрав Маямі. У США танцівник полетів через Стамбул та розповів про ситуацію в аеропорту "Бориспіль".

Безліч знаменитостей втекло від локдауну в Україні за кордон. Відомий танцівник Влад Яма з дружиною Ліліаною та сином Леоном не стали винятком. Однак зіркова сім'я обрала для відпустки не Мальдіви чи Дубаї, а Маямі. Про підготовку до відпочинку та деталі перельоту чоловік розповів в інстаграм-профілі.

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Влад Яма відправився у відпустку з cім'єю

Лише вчора хореограф насолоджувався снігом та справжньою зимою на сімейній прогулянці в Києві, а вже ввечері збирав валізи в Маямі. Він наголосив, що у штаті Флорида буде не лише відпочивати, а й працювати та відновлювати спортивну форму, яку втратив через травму руки.

Варто зазначити, що речі зіркова сім'я збирала в останній момент. Тому 5-річний Леон взявся допомагати батькам та самостійно зібрав свою валізу. Щоправда, хлопчик спакував лише іграшки, пазли та книги. Так, підготовка до відпустки завершилась лише о другій годині ночі.

Влад Яма про ситуацію в аеропорту "Бориспіль"

У Маямі Влад Яма полетів з аеропорту "Бориспіль" з пересадкою в Стамбулі. Він зізнався, що навіть попри локдаун та карантинні обмеження людей в летовищі дуже багато. Перед посадкою танцівнику з дружиною та сином довелось відстояти кілька черг. Однак маскового режиму в "Борисполі" все ж дотримуються.

Бориспіль не вільний, як показували інші кілька днів тому. Людей мільйон. Ми простояли в черзі спочатку на вулиці, щоб зайти в аеропорт, потім на реєстрації, потім на контролі. Але настрій чудовий, – наголосив Влад Яма.

Ще в літаку суддя "Танців з зірками" опублікував перше селфі з відпустки. Він сфотографувався з дружиною Ліліаною. Для перельоту Влад Яма обрав повсякденний образ – чорну футболку, сірі спортивні штани, кросівки та кепку. Кохана танцівника підібрала лосини, темне худі та яскраві кросівки, а волосся зібрала у високий пучок. У кадрі подружжя постало у заповненому літаку без захисних масок. Ліліана поспішила пояснити, що світлина зроблена під час їжі.

"Ми вже летимо. Скористалися моментом, поки принесли сніданок і можна зняти маску для фото. Лайфхак. Попереду багато цікавого, буду максимально ділитися емоціями", – написала дружина Влада Ями.



Влад Яма з дружиною в літаку / Фото Instagram / @vladyama_official