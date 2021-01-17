Еще одна звездная семья отправилась на зимние каникулы за границу. Судья шоу "Танцы со звездами" Влад Яма для отдыха с женой и сыном выбрал Майами. В США танцовщик полетел через Стамбул и рассказал о ситуации в аэропорту "Борисполь".

Множество знаменитостей сбежало от локдауна в Украине за границу. Известный танцовщик Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном не стали исключением. Однако звездная семья выбрала для отпуска не Мальдивы или Дубаи, а Майами. О подготовке к отдыху и деталях перелета мужчина рассказал в инстаграм-профиле.

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Влад Яма отправился в отпуск с семьей

Только вчера хореограф наслаждался снегом и настоящей зимой на семейной прогулке в Киеве, а уже вечером собирал чемоданы в Майами. Он отметил, что в штате Флорида будет не только отдыхать, но и работать и восстанавливать спортивную форму, которую потерял из-за травмы руки.

Стоит отметить, что вещи звездная семья собирала в последний момент. Поэтому 5-летний Леон взялся помогать родителям и самостоятельно собрал свой чемодан. Правда, мальчик упаковал только игрушки, пазлы и книги. Так, подготовка к отпуску завершилась лишь в два часа ночи.

Влад Яма о ситуации в аэропорту "Борисполь"

В Майами Влад Яма улетел из аэропорта "Борисполь" с пересадкой в Стамбуле. Он признался, что даже несмотря на локдаун и карантинные ограничения людей в аэропорту очень много. Перед посадкой танцовщику с женой и сыном пришлось отстоять несколько очередей. Однако масочного режима в "Борисполе" все же придерживаются.

Борисполь не свободен, как показывали другие несколько дней назад. Людей миллион. Мы простояли в очереди сначала на улице, чтобы зайти в аэропорт, потом на регистрацию, потом на контроле. Но настроение отличное,

– подчеркнул Влад Яма.

Еще в самолете судья "Танцев со звездами" опубликовал первое селфи из отпуска. Он сфотографировался с женой Лилианой. Для перелета Влад Яма выбрал повседневный образ – черную футболку, серые спортивные штаны, кроссовки и кепку. Возлюбленная танцора подобрала лосины, темное худи и яркие кроссовки, а волосы собрала в высокий пучок. В кадре супруги предстали в заполненном самолете без защитных масок. Лилиана поспешила объяснить, что фотография сделана во время еды.

"Мы уже летим. Воспользовались моментом, пока принесли завтрак и можно снять маску для фото. Лайфхак. Впереди много интересного, буду максимально делиться эмоциями", – написала жена Влада Ямы.



Влад Яма с женой в самолете / Фото Instagram / @vladyama_official