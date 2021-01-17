Відомий український танцівник Влад Яма продовжує зворушувати мережу сімейними кадрами. Цього разу він показав фото із зимової прогулянки на снігу з дружиною Лілією та сином Леоном.

Тільки всередині січня в Україні настала справжня зима. Батьки з дітьми насолоджуються снігом та влаштовують сімейні прогулянки. Відомий український танцівник Влад Яма теж вирішив провести час з дружиною та сином. Новими фото він поділився на особистій сторінці в інстаграмі.

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Нові фото Влада Ями

Танцівник з дружиною та сином прогулювались зимовим Києвом та розважалися на дитячому майданчику, засипаним снігом. Влад Яма розповів у підписі до фото, що тоді на градуснику було – 17 градусів. Але сім'я, незважаючи на сильний мороз, радісно усміхається на камеру.

В таку холодну пору всі одягнулися відповідно. Суддя "Танців з зірками" постав у синіх джинсах, білому пуховику та сірій шапці. Лілія Яма, як завжди, обрала комфортний одяг, який поєднала в стильний образ. Вона вдягнула білі лосини та кофтинку.

Лілія доповнила аутфіт сірим пуховиком, яскравими жовтими черевиками та синьою шапкою. А Леон позував у синій курточці, чорних штанах і сірому шалику та шапці. На руках його були чорні рукавиці.

Зимо, ну ти ж можеш! Мінус 17 одночасно радує і обпікає! А з сонцем – повне щастя!

– написав Влад Яма під фото.



Влад Яма з дружиною і сином / Фото з інстаграму Влада Ями



Влад Яма з дружиною і сином / Фото з інстаграму Влада Ями

Лілія Яма теж поділилась серією фото. Та додала: "Цю б погоду на пару тижнів раніше... Ех, ну нічого. Головне – насолоджуватися моментом, який настав (– 17)".

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