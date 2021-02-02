Український хореограф, суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма разом із дружиною та сином проводить зимову відпустку в Маямі. Танцівник оприлюднив ефектні кадри, де позує біля груші для боксу, і закликав прихильників бути позитивними.

Джерело: інстаграм Влада Ями

Хореограф відправився у сонячну Флориду. Там він проводить час із сім'єю, відвідує різноманітні цікаві місця та насолоджується відпочинком. Днями чоловік здивував шанувальників яскравими фото.

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Влад Яма біля груші для боксу

Танцівник позував на тлі червоної стіни з написом білого кольору, де мовилося про те, що потрібно обманювати погані вібрації, не зважати на них. Біля Влада була велика боксерська груша, яку він використав для того, щоб позбутися негативних емоцій. У дописі танцівник зазначив, що всім необхідно знайти спосіб вчасно відкидати негатив.

Для заняття спортом Яма обрав стильний look. Він позував на камеру в бежевих шортах, білій майці та кросівках білого кольору. Як завжди, хореограф був харизматичним та веселим.

У кожному з нас є трішки негативу. Потрібно лише знайти спосіб вчасно від нього позбуватися. Загалом, be positive! І все буде чудово!

– написав у публікації Влад.



Влад Яма біля боксерської груші / Фото з інстаграму Влада Ями



Влад Яма біля боксерської груші / Фото з інстаграму Влада Ями



Влад Яма біля боксерської груші / Фото з інстаграму Влада Ями