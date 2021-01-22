Популярний український танцівник, суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма разом із сім'єю відправився у зимову відпустку. Для відпочинку він обрав Маямі. Там хореограф з дружиною та сином насолоджується спекотною погодою та отримує задоволення від кожного моменту.

Багато знаменитостей на новорічно-різдвяні свята та після них відправилися у відпустки. Оскільки більшість напрямків закриті, то вибір курортів був невеликий. Популярними серед туристів стали Мальдіви, ОАЕ та Дубай. А ось Влад Яма з сім'єю вирушив у США, в сонячне місто Маямі. На особистій сторінці в інстаграмі він ділиться яскравими світлинами.

До теми Не покидає почуття щосекундного щастя: як Влад Яма відпочиває в Маямі з сім'єю

Сім'я Влада Ями в Маямі

На відпочинку знаменита сім'я насолоджується неймовірно красивими краєвидами, спекотною погодою та гуляє американськими вулицями. Зокрема, Влад, Ліліана та Леон поласували улюбленим морозивом.

Під час прогулянки закохані з сином вирішили зупинитися на алеї, де продають найсмачніше у світі морозиво. Саме так хореограф висловився про нього у своєму інстаграм-дописі. Влад зробив селфі, де разом з дружиною щиро усміхається, а їхній первісток зробив кумедний вираз обличчя. В руках подружжя тримає великі порції морозива з різноманітними смаками.

Навіть те, що я на цьому фото схожий на маніяка, не заважає нашому морозиву бути найсмачнішим у світі,

– написав у публікації Яма.



Влад Яма з дружиною та сином в Маямі / Фото з інстаграму Влада Ями