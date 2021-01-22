Популярный украинский танцовщик, судья проекта "Танцы со звездами" Влад Яма вместе с семьей отправился в зимний отпуск. Для отдыха он выбрал Майами. Там хореограф с женой и сыном наслаждается жаркой погодой и получает удовольствие от каждого момента.

Многие знаменитости на новогодне-рождественские праздники и после них отправились в отпуск. Поскольку большинство направлений закрыты, то выбор курортов был невелик. Популярными среди туристов стали Мальдивы, ОАЭ и Дубай. А вот Влад Яма с семьей отправился в США, в солнечный город Майами. На личной странице в инстаграме он делится яркими фотографиями.

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Семья Влада Ямы в Майами

На отдыхе знаменитая семья наслаждается невероятно красивыми видами, жаркой погодой и гуляет по американским улицам. В частности, Влад, Лилиана и Леон полакомились любимым мороженым.

Во время прогулки влюбленные с сыном решили остановиться на аллее, где продают самое вкусное в мире мороженое. Именно так хореограф высказался о нем в своей инстаграм-заметке. Влад сделал селфи, где вместе с женой искренне улыбается, а их первенец сделал забавное выражение лица. В руках супруги держат большие порции мороженого с разнообразными вкусами.

Даже то, что я на этом фото похож на маньяка, не мешает нашему мороженому быть самым вкусным в мире,

– написал в публикации Яма.



Влад Яма с женой и сыном в Майами / Фото из инстаграма Влада Ямы