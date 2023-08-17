"Щоб ви не повернулися": Влад Яма нарвався на хейт через фото, яке зробив за місяць до війни

Танцівник Влад Яма знову розізлив українців у соцмережах. Артист показав фото, зроблене за місяць до війни, та заявив, що все змінилося після 24 лютого 2022 року. Але замість підтримки Яма отримав хейт.

Хореограф напередодні вторгнення був у Мексиці. Тепер Влад показав архівне фото, зроблене за місяць до початку вторгнення.

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На фото Влад Яма зображений під час відпочинку у місті Тулум в одному з відомих готелів. До допису він додав свої міркування про те, як все змінилося від початку повномасштабної війни.

Крутив галерею телефона (як своє життя) і вкотре переконався, наскільки все змінилося від 24.02.22. І це не про геолокацію. Настрій, енергія, спілкування, плани, усмішка, погляд… Але вірю, що добро переможе, інакше… А зараз – новий стан, плани і думки… Фото від 3.01.2022,

– заявив Яма.



Влад Яма в Тулумі напередодні війни / Фото з її інстаграму

Проте цим дописом танцівник лише розгнівав українців. Підписники в коментарях знову розкритикували Влада Яму:

"Пост має вигляд як виправдання себе".

"А я крутила стрічку Instagram, і тепер намагаюсь зрозуміти, чому підписана на цього мандрівника у шляпі".

"Головне після перемоги не дати вам, сц*кунам, повернутися".

"А що змінилось? Меньше проектів стало? Так й після перемоги в тебе їх не буде, бо дуже токсичний".

"Сцикун, брехло! Дікусар – чоловік, а ти – сцикун".

Втім, серед підписників Ями знайшлися й ті, хто подякував танцівнику за допомогу:

"Все буде добре!"

"Дякую, що нагадали".

"Допомогайте нашій країні та нашим воїнам боротися з цією нечистю (я раніше бачила, що ви допомогли хлопцю з протезом, – дякуємо)".

Напередодні війни дружина Ями – Лілія – теж показувала фото з Мексики. Тоді вона прогулялася містом з сином та чоловіком.



Влад Яма з дружиною в Тулумі / Фото з її інстаграму

До слова, нещодавно хореограф відповідав на хейтерські коментарі та вперше заявив, що йому регулярно буває соромно за втечу за кордон, однак повертатися в Україну він не поспішає.