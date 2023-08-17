Про це Боржемська розповіла у новому інтерв’ю. Нагадаємо, що пара повідомила про розлучення у 2018 році, у шлюбі вони прожили 19 років.

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Марина Боржемська виховує двох дітей – 14-річного сина Роберта та 11-річну доньку Олівію від шлюбу з В’ячеславом Узелковим.

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Колишня дружина боксера зізнається, що зараз чоловіка просто немає.

Мені настільки не хочеться цього коментувати, і власне, немає чого коментувати. І тому я не хочу обговорювати людину, якої немає, не було і не буде. Але, як завжди – дякую йому за чудових дітей,

– заявила Боржемська.

Схоже, що чоловік після розлучення так і не з’являвся в житті дітей.



Марина Боржемська з дітьми / Фото з її інстаграму

Чи допомагає Узелков фінансово

Марина каже, що діти багато всього бачили, коли батьки були разом.

Тоді діти переживали це вдома. Зробили висновки. Проговорювала, коли мені було складно. Усе обговорювали. Наприклад, чому ти не можеш піти на танці або чому я не можу проплатити заняття з англійської. Олівія іноді говорила, чому він (батько) не допомагає, вона не казала, що я маю піти і попросити,

– пояснила Божемська.

Дивіться інтервю з Мариною Боржемською: відео

Додамо, що за ці декілька років В’ячеслав таки зміг налагодити особисте життя і зараз має іншу сім’ю. Марина теж має нові стосунки.