5 сезон легендарного шоу "Танці з зірками" зібрав абсолютно різних українських знаменитостей – олімпійських призерів, співаків та співачок, гумористів та акторів. Однак є учасниця, яка дуже вразила одного з суддів – Влада Яму.

До слова Стомилася, що мене асоціюють із болячками, – Євгенія Власова про повернення у шоу-бізнес

Влад Яма назвав несподіваного учасника

Танцівник та суддя "Танців з зірками" зізнався, що найбільшою несподіванкою для нього стала олімпійська чемпіонка з фехтування Ольга Харлан.

Для мене вона спортивна мегазірка, яку, на жаль, не усі українці поки що знають. Це справжня гордість України. Мені хотілося б, щоб зірки такого рангу, масштабу були у кожному сезоні,

– наголосив хореограф.

Зазначимо, що у неділю, 5 вересня, Ольга Харлан вже намагалась підкорити глядачів спекотним пасадоблем разом з Дмитром Дікусаром. Тоді як Максим Чмерковський вважає, що зірці є куди розвиватися, то Катерина Кухар зробила їй зауваження за техніку та недостатню жіночність.

"Танці з зірками 2021" 1 випуск: дивіться онлайн – виступ Ольги Харлан і Дмитра Дікусара



Раніше Ольга Харлан розповідала, що шалено хвилюється перед початком прямих ефірів. Вона займалась танцями тільки в дитинстві, а зараз звикла приховувати емоції.

Олімпійська чемпіонка визнала, що може поставати ніжною та чуттєвою. Та для цього їй потрібен сильний партнер: "Я не тендітна дівчина, це правда. Я сильна, у мене м'язова маса, тому крутити мене не будуть. Я не Катя Кухар".