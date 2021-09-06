5 сезон легендарного шоу "Танцы со звездами" собрал совершенно разных украинских знаменитостей – олимпийских призеров, певцов и певиц, юмористов и актеров. Однако есть участница которая поразила одного из судей – Влада Яму.

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Влад Яма назвал неожиданного участника

Танцор и судья "Танцев со звездами" признался, что самой большой неожиданностью для него стала олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан.

Для меня она спортивная мегазвезда, которую, к сожалению, не все украинцы пока знают. Это настоящая гордость Украины. Мне хотелось бы, чтобы звезды такого ранга, масштаба были в каждом сезоне,

– отметил хореограф.

Отметим, что в воскресенье, 5 сентября, Ольга Харлан уже пыталась покорить зрителей жарким пасадоблем вместе с Дмитрием Дикусаром. В то время как Максим Чмерковский считает, что звезде есть куда развиваться, а вот Екатерина Кухар сделала ей замечание за технику и недостаточную женственность.

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Ранее Ольга Харлан рассказывала, что безумно волнуется перед началом прямых эфиров. Она занималась танцами только в детстве, а сейчас привыкла скрывать эмоции.

Олимпийская чемпионка признала, что может быть нежной и чувственной. Но для этого ей нужен сильный партнер: "Я не хрупкая девушка, это правда. Я сильная, у меня мышечная масса, поэтому крутить меня не будут. Я не Катя Кухар".