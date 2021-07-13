Влад Яма з дружиною і сином відпочиває в Греції

Рано-вранці в день народження Влад Яма відправився на відпочинок з сім'єю. Він опублікував фото в літаку з дружиною і сином, однак не розсекречував, куди полетів. Тепер стало відомо, що танцівник проводить відпустку в Греції.

Свій 39-й день народження суддя "Танців з зірками" вирішив відзначити за кордоном. Влад Яма обрав тихе курортне містечко Аніссарас, що в Греції. З дружиною Ліліаною і сином Леоном зірка зупинився в 5-зірковому готелі, в якому бував раніше.

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"Вперше ми побували тут 9 років тому. За цей час встигли одружитися, відкрити для себе Америку і стати батьками. І знову повернулися туди, де разом з батьками мріяли про їхнього майбутнього онука", – поділився Влад Яма.

Кожен ранок на курорті танцівник починає з пробіжки узбережжям Егейського моря, а тоді снідає з сім'єю. Вдень вони релаксують біля басейну, а ввечері спостерігають за зірками на пляжі.

Влад Яма поділився зворушливим сімейним кадром, зробленим під час вечері в мальовничій локації. Дружина танцівника обрала для виходу обтислу атласну мінісукню червоного кольору, тоді як він постав у світлих штанах і футболці персикового кольору.

Влад Яма з дружиною і сином в Греції / Фото з інстаграму танцівника

Де раніше відпочивала сім'я Влада Ями: