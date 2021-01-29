Український хореограф, суддя проєкту "Танці з зірками" Влад Яма разом із дружиною та сином відправився у США. Там зіркова сім'я відпочиває в Маямі, звідки публікує яскраві фото та відео. Зокрема, вона відвідала "Сади Фламінго".

Джерело: інстаграм Влада Ями

Поки в Україні вирує справжня зима, Влад Яма вирішив відправитися у Маямі, де ніжиться на сонечку на березі океану. У мережі танцівник поширює кадри з сімейного відпочинку та розповідає шанувальникам про розваги. Днями він, дружина та син побували у знаменитих "Садах Фламінго", від чого отримали неабияке задоволення.

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Влад Яма про Сади Фламінго в Маямі

У публікації хореограф розповів, що за те, щоб потрапити у таке місце, заплатив 60 доларів. Проте, за словами Влада, задоволення вони отримали набагато більше.

"Вчора ми опинилися у джунглях Флориди. Стараючись не чекати чого надзвичайного, поїхали у Flamingo Gardens ("Сади Фламінго" – Showbiz 24). Пів години ми були в дорозі. Приблизно 60 доларів заплатили за вхід. Касири обіцяли, що за дві з половиною години можна все обійти. Це правда, хоча їхати звідти взагалі не хотілося", – розповів Яма.

Хореограф поділився, що в цьому оазисі були фламінго, алігатори, черепахи, орли, сови, видри, пелікани, пантера, чорний американський ведмідь, півень, папуги, 3 тисячі видів рослин, а також прогулянка на автопотязі.

Легка прохолода, ручні пташки-жебраки й неймовірна енергетика. Леон в захваті. Самі прокайфували і вам бажаємо,

– написав у публікації Влад.

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Что известно о "Садах Фламинго"

Flamingo Gardens – это зеленый оазис посреди современного города. Территория парка составляет 25 гектаров. В нем демонстрируется красота местной флоры, редкие и типичные представители. "Сады Фламинго" – это огромный ботанический сад, где обитает 83 вида животных. Парк хорошо оборудован для посетителей, которые могут наблюдать за многочисленными представителями фауны, сидя на красивых скамейках. Шум листвы гармонично дополняет шум воды на фоне блестящих водопадов.