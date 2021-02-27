Влад Яма з дружиною і сином погодував жирафів у зоопарку в Маямі: яскраві фото та відео

Понад місяць тому знаменитий танцівник Влад Яма разом з дружиною Ліліаною та сином Леоном відправився на відпочинок в Маямі. Під час відпустки зіркова сім'я відвідала величезний зоопарк та навіть погодувала жирафів.

Наприкінці сімейного відпочинку в США суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма з коханою та сином потрапив у єдиний тропічний зоопарк в країні, в якому представлено понад дві тисячі видів екзотичних тварин. Враженням від екскурсії родина поділилася в мережі.

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Влад Яма в зоопарку з дружиною та сином

Дружина хореографа розповіла, що вся площа зоопарку в 300 гектарів розділена на чотири зони: Азія, Африка, Австралія і Амазонія. Тому вони змогли побачити навіть вимираючі види тварин, наприклад, чорного носорога.

Тут можна побачити білих тигрів, гібонів, кубинських крокодилів і комодських варанів, а також традиційних мешканців зоопарків – левів, тигрів і ведмедів. Щоправда, всіх тварин нам не вдалося побачити, деякі спали в кущах або просто відпочивали відвернувшись,

– поділилась дружина Влада Ями.

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Екскурсія зоопарком обійшлась родині в 60 доларів – майже 1 700 гривень. Ліліана Яма наголосила, що на території звіринця багато розваг як для дорослих, так і для дітей – прокат велосипедів та безліч дитячих майданчиків. Однак за різнопланове дозвілля доведеться платити додатково. Сім'я Влада Ями вирішила погодувати жирафів листочками. Це обійшлось їм в 4 долари – понад 100 гривень.

На особистій сторінці в інстаграмі хореограф також опублікував кумедне відео з зоопарку та показав, як годував жирафа. "Які милі створіння", – зворушливо прокоментував Влад Яма.

Під час тривалої відпустки в Маямі Влад Яма з дружиною і сином встигли чимало. Вони відвідали величезний ботанічний сад "Сади Фламінго" та місцеву ферму, де каталися на тракторі та назбирали полуниць.