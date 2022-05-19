"Візьми свої гріхи у малесенькі долоньки": MELOVIN звернувся до Федишин після її гомофобних заяв

Співачка Ірина Федишин після скандалу з Євробаченням потрапила у скандал щодо гомофобних висловлювань. MELOVIN, який перший в українському шоу-бізнесі здійснив камінг-аут, емоційно звернувся до артистки.

Заява Ірини Федишин про ЛГБТ-спільноти викликала резонанс у суспільстві. MELOVIN, який першим серед представників українського шоу-бізнесу наважився на камінг-аут, різко засудив Ірину через її висловлювання. Він наголосив, що гомофобії не місце у сучасному світі.

До теми "Це великий гріх, вони себе руйнують": Федишин оскандалилась черговою заявою про ЛГБТ-спільноти

MELOVIN про Ірину Федишин та її заяви

Іруню, членкине! Ти не розумієш, як ставити бали від України на Євробаченні, то про що далі говорити? Це конкурс, який спонукає толерантно ставитися до представників ЛГБТ-спільнот. Тобі для суддівства "розвратного", "гріховного", "гомогейського" конкурсу довелося зробити над собою страшне зусилля, а потім помити рот з милом, сходити в церкву і поставити свічку за упокій своєї кар'єри!

– написав MELOVIN.

Також артист опублікував фото та відео з заявою Ірини та підписав: "Візьми свої гріхи у свої малесенькі долоньки і йди в ліс".

Для перегляду відео гортайте праворуч:

Нагадаємо, в одному з інтерв'ю після скандалу з Євробаченням Федишин негативно висловилася щодо гомосексуалістів. До слова, їх серед учасників пісенного конкурсу було чимало. Ірина наголосила, що для неї ЛГБТ-спільнота – це великий гріх, але таких людей вона не засуджує.