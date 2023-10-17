Загадочная исполнительница Klavdia Petrivna еще 3 недели назад представила песню "Знайди мене". Именно с нее артистка советовала начинать знакомство с дебютным альбомом "Бережи мене".
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Новый тикток-хит обсуждают в сети
Песня "Знайди мене" попала на волне популярности только на днях. Все потому что 16 октября вышел ремикс на трек от KAVA.
Klavdia Petrivna – "Знайди мене" (KAVA Remix): смотрите видео онлайн
Видео очень быстро стало популярным в тиктоке. На 17 октября на песню сняли почти 70 тысяч видео. Это и развлекательные ролики, и атмосферные тиктоки в настроениях композиции. Трек популяризируют даже блогеры-миллионники.
Как отреагировали в сети
Реакция украинцев на эту песню достаточно неоднозначна. Многие хвалит этот трек в сети за особое звучание.
- "Ремикс получился явно удачным, и обложка говорит эмоции, испытываемые от этой адаптации оригинала";
- "Лучший вайб за этот год. От этой песни тащатся 35-летний бородатый мужик и 3-летняя принцесса";
- "У кого от припева муравьи по всему телу – лайк";
- "Божественный ремикс в этом исполнены. Больше бы таких треков".
Другие украинцы обращают внимание на слово "плен". Пользователи высказывают мнение о том, что на фоне полномасштабного вторжения такие песни не ко времени. Ведь само слово может вызвать триггер у тех, кто побывал в плену. Также многие называют это "романтизацией войны".
- "Каждый раз, когда слышу слова песни "Возьми, пожалуйста, меня в плен" вспоминаю за украинцев в плену и никакой романтики не вызывает";
- "Может, песня классная для тех, кого не касается война. Мне тревожно";
- "Песня четкая, но каждый побывавший там скажет, что это одно из худшего, что может произойти с человеком";
- "Меня очень тригерит слово "плен"".