Окупантам на півдні зараз не солодко. Українські військові роблять все для того, щоб якомога швидше відправити їх слідом за російським кораблем. У перервах між виконанням бойових завдань наші захисники встигають записати короткі ролики, якими надихають.

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Українські військові заспівали про звільнення Херсона

Мужні захисники продовжують контрнаступ на Херсон. Один з наших військових опублікував в мережі вірусне відео, в якому троє чарівних військовослужбовців заспівали про деокупацію міста.

На обличчях у воїв сяяла усмішка, вони були у піднесеному настрої. Військові заспівали про звільнення Херсона на мотив пісні Степана Гіги "Цей сон".

Херсон, Херсон! Мені щоночі сниться. Крізь сон, крізь сон. Херсон мені сміється! Цей сон, цей сон! Мене не покидає. Крізь сон, крізь сон. Херсон мене чекає,

– співають захисники.

Відео швидко розлетілося мережею, зібрало понад 600 тисяч переглядів. Українці в коментарях дякують нашим захисникам, які продовжують виганяти окупантів.