Оккупантам на юге сейчас не сладко. Украинские военные делают все для того, чтобы как можно скорее отправить их вслед за российским кораблем. В перерывах между выполнением боевых задач наши защитники успевают записать короткие вдохновляющие ролики.

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Украинские военные спели об освобождении Херсона

Мужественные защитники продолжают контрнаступление на Херсон. Один из наших военных опубликовал в сети вирусное видео, в котором трое очаровательных военнослужащих спели о деоккупации города.

На лицах у воинов сияла улыбка, они были в приподнятом настроении. Военные спели об освобождении Херсона по мотиву песни Степана Гиги "Цей сон".

Херсон, Херсон! Мені щоночі сниться. Крізь сон, крізь сон. Херсон мені сміється! Цей сон, цей сон! Мене не покидає. Крізь сон, крізь сон. Херсон мене чекає,

– поют защитники.

Видео быстро разлетелось по сети, собрало более 600 тысяч просмотров. Украинцы в комментариях благодарят наших защитников, которые продолжают выгонять оккупантов.