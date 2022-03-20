Кожен з нас робить все для того, щоб наблизити Україну до перемоги. Війна сіє між людьми, страх, розгубленість. Часто це може стати причиною небезпеки, в яку українці потрапляють за кордоном.

Актуально Це було схоже на жах, – Джамала дала інтерв'ю Reuters й розповіла, як рятувала дітей від війни

Джамала про те, як вберегтися за кордоном

Тікаючи з гарячих точок, жінки та діти думають лише про одне – скоріше потрапити у безпеку та відпочити від нескінченного бігу. Однак надзвичайно важливо зберігати розсудливість, щоб не стати жертвами безчесних людей.

Міжнародний проєкт SURGe розробив рекомендації спільно з Уповноваженою з гендерних питань, Міністерством соціальної політики та за підтримки Олени Зеленської. Ними Джамала поділилася у своєму інстаграмі.

Ніколи й нікому не віддавайте ваш паспорт чи документи вашої дитини. Пред'являйте їх лише працівникам прикордонної служби під час проходження паспортного контролю.

Якщо ви загубили свій паспорт за кордоном або ж його відібрали у вас силою, звертайтеся терміново до поліції, посольства або консульства України в країні вашого перебування.

Не сідайте в авто до незнайомих людей, особливо наодинці. Якщо вам все ж таки треба сісти в авто до них, спочатку сфотографуйте його номер і надішліть вашим близьким.

Нікому не віддавайте свій мобільний телефон та інші засоби зв'язку.

Щодня інформуйте близьких про ваше місце перебування та пропозиції, які вам надходять (наприклад, про поселення, про працевлаштування, про оформлення документів тощо).

Не беріть у незнайомих вам людей кошти в борг. Це не дасть можливості торгівцям людьми втягнути вас у боргову залежність.

Завантажте онлайн-розмовник/словник країни, де ви наразі перебуваєте, щоб ви могли за потреби звернутися в службу екстреної допомоги (поліція, швидка допомога).

Якщо ви підозрюєте, що потрапили в руки торгівців людьми — одразу телефонуйте 112 (лінія екстреної допомоги ЄС).



Як не стати жертвами торгівлі людьми / Фото з інстаграму Джамали



Як не стати жертвами торгівлі людьми / Фото з інстаграму Джамали