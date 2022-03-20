Кожен з нас робить все для того, щоб наблизити Україну до перемоги. Війна сіє між людьми, страх, розгубленість. Часто це може стати причиною небезпеки, в яку українці потрапляють за кордоном.
Актуально Це було схоже на жах, – Джамала дала інтерв'ю Reuters й розповіла, як рятувала дітей від війни
Джамала про те, як вберегтися за кордоном
Тікаючи з гарячих точок, жінки та діти думають лише про одне – скоріше потрапити у безпеку та відпочити від нескінченного бігу. Однак надзвичайно важливо зберігати розсудливість, щоб не стати жертвами безчесних людей.
Міжнародний проєкт SURGe розробив рекомендації спільно з Уповноваженою з гендерних питань, Міністерством соціальної політики та за підтримки Олени Зеленської. Ними Джамала поділилася у своєму інстаграмі.
- Ніколи й нікому не віддавайте ваш паспорт чи документи вашої дитини. Пред'являйте їх лише працівникам прикордонної служби під час проходження паспортного контролю.
- Якщо ви загубили свій паспорт за кордоном або ж його відібрали у вас силою, звертайтеся терміново до поліції, посольства або консульства України в країні вашого перебування.
- Не сідайте в авто до незнайомих людей, особливо наодинці. Якщо вам все ж таки треба сісти в авто до них, спочатку сфотографуйте його номер і надішліть вашим близьким.
- Нікому не віддавайте свій мобільний телефон та інші засоби зв'язку.
- Щодня інформуйте близьких про ваше місце перебування та пропозиції, які вам надходять (наприклад, про поселення, про працевлаштування, про оформлення документів тощо).
- Не беріть у незнайомих вам людей кошти в борг. Це не дасть можливості торгівцям людьми втягнути вас у боргову залежність.
- Завантажте онлайн-розмовник/словник країни, де ви наразі перебуваєте, щоб ви могли за потреби звернутися в службу екстреної допомоги (поліція, швидка допомога).
- Якщо ви підозрюєте, що потрапили в руки торгівців людьми — одразу телефонуйте 112 (лінія екстреної допомоги ЄС).
Як не стати жертвами торгівлі людьми / Фото з інстаграму Джамали
Як не стати жертвами торгівлі людьми / Фото з інстаграму Джамали