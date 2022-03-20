Каждый из нас делает все, чтобы приблизить Украину к победе. Война сеет между людьми, страх, растерянность. Зачастую это может стать причиной опасности, в которую украинцы попадают за границей.

Актуально Это было похоже на ужас, – Джамала в интервью Reuters рассказала, как спасала детей от войны

Джамала о том, как уберечься за границей

Убегая с горячих точек, женщины и дети думают только об одном – скорее попасть в безопасность и отдохнуть от бесконечного бега. Однако очень важно сохранять благоразумие, чтобы не стать жертвами бесчестных людей.

Международный проект SURGe разработал рекомендации совместно с Уполномоченным по гендерным вопросам, Министерством социальной политики и при поддержке Елены Зеленской. Ими Джамала поделилась в своем инстаграмме.

Никогда и никому не отдавайте ваш паспорт или документы вашего ребенка. Предъявляйте их только работникам пограничной службы при прохождении паспортного контроля.

Если вы потеряли свой паспорт за границей или его отобрали у вас силой, обращайтесь срочно в полицию, посольство или консульство Украины в стране вашего пребывания.

Не садитесь в автомобили к незнакомым людям, особенно наедине. Если вам все же нужно сесть в авто к ним, сначала сфотографируйте его номер и отправьте вашим близким.

Никому не отдавайте мобильный телефон и другие средства связи.

Ежедневно информируйте близких о вашем месте пребывания и предложениях (например, о поселениях, о трудоустройстве, об оформлении документов и т.п.).

Не берите у незнакомых вам людей деньги взаймы. Это не позволит торговцам людьми вовлечь вас в долговую зависимость.

Загрузите онлайн-разговорник/словарь страны, где вы находитесь, чтобы вы могли при необходимости обратиться в службу экстренной помощи (полиция, скорая помощь).

Если вы подозреваете, что попали в руки торговцев людьми, сразу звоните по телефону 112 (линия экстренной помощи ЕС).



Как не стать жертвами торговли людьми / Фото из инстаграмма Джамалы