Новое видеоинтервью Джейми-Линн появилось в шоу Good Morning America и получило множество просмотров. В нем женщина рассказала о собственных мемуарах "Вещи, которые я должна была рассказать", а также заявила, что ее сестра Бритни на протяжении многих лет была "беспорядочной и параноидальной". Также однажды она якобы закрыла их двоих в комнате, держа в руке нож.

К слову Я сама по себе: сестра Бритни Спирс объяснила, почему не отреагировала на скандал с опекунством

Также Джейми-Линн не понимает, почему они прекратили общение, ведь она хорошо относилась к Бритни и всегда поддерживала ее.

"Надеюсь, твоя книга добьется успеха"

Однако у Бритни на это есть свое мнение. Женщина подчеркнула, что они практически не проводили время вместе за последние 15 лет и у нее не было никакой помощи от сестры, когда у нее были проблемы с психическим здоровьем в 2005 – 2010 годах – как раз тогда, когда отец Джеймс получил опекунство над Бритни.

"Я заглянула в телефон и увидела, что моя сестра дает интервью для рекламы своей книги... Я посмотрела его с температурой 40°C. Меня задело, как моя сестра рассказала о моем поведении, которое якобы вышло из-под контроля. Ее никогда не было рядом со мной, тем более 15 лет назад в то время... Так почему они вообще говорят об этом, если не для того, чтобы продать книгу, пользуясь мной? Реально", – написала Бритни.

В частности, она прокомментировала слова Джейми-Линн о том, что Бритни якобы была против того, чтобы ее сестра исполнила ремикс на ее песни на церемонии вручения наград Radio Disney Awards в 2017 году.

"Большинству людей это может показаться глупым, но я написала много своих песен еще тогда, когда моя сестра была ребенком. У нее не было нужды работать. Абсолютно всегда получала все! Если бы вы были мной, вы наверняка поняли бы мои чувства, когда в течение 13 лет просишь сделать ремиксы для шоу в небольшом зале и для турне. Бритни сидела там и наблюдала 15-минутное выступление со всем тем, чего всегда хотела. Но я всегда была выше этого. Они все делали это и играли мной, а я всегда сидела там и принимала это", – добавила звезда.

Бритни эмоционально подытожила, что ей противны ее родственники и что они разрушили все ее мечты. Она понимает, что СМИ всегда были плохо настроены в отношении нее, поэтому она не удивлена ​​из-за этого интервью.

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Реакция Джейми-Линн

Сестра Бритни уже опубликовала в инстаграме сообщение, где иронически напомнила, что выпустила мемуары не о ней, а о себе. Она сказала, что ей грустно общаться с сестрой не частно, а через соцсети, но только так она может защитить себя и свою семью от угроз смерти, которые постоянно поступают им.

Я не хочу разрушать мыльный пузырь моей сестры, но моя книга не о ней. Я не виновата, что родилась с фамилией Спирс и что у меня есть собственный опыт, в котором есть моя сестра. Я строила карьеру вопреки тому, что была просто младшей сестрой. Не хочу драмы, но я рассказала свою правду, чтобы вылечиться от своих ран,

– написала Джейми-Линн.

Джейми-Линн Спирс о сестре Бритни / Фото из инстаграма Джейми