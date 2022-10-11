Вже восьмий місяць український народ веде справедливу та відчайдушну боротьбу з агресором. А підтримувати дух та віру українців допомагає музика, яку впродовж усього часу випускають музиканти. Одна з таких композицій належить Анжелі Партиці – Anzhela, яка починає свій шлях в мистецтві.

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Анжела Партика випустила проникливу пісню "Blue Skies" / Фото пресслужби

Повномасштабна війна застала дівчину у легендарному бостонському музичному коледжі Berklee, де Анжела навчається вже третій рік. Вона змалку перебувала у світі музики і вже в 5-річному віці знала, що хоче бути такою, як її мама. Війна в Україні особливо вплинула на навчання Анжели у США, тому там вона почала писати свої перші акорди.

Мені було дуже погано. Я взагалі не могла ні на чому зосередитись, і думати ні про що, окрім війни вдома. І якось сіла за піаніно і з‘явились акорди, а потім і мелодія. Ми тоді в Бостоні були на протестах, і багато кричали про те, щоб закрили небо над Україною. Тоді в мене з'явилась ідея про "блакитне небо", яке стало назвою і концепцією пісні,

– розповідає молода артистка.

Пісню "Blue Skies" записав та спродюсував однодумець Анжели – каліфорнійський студент Berklee Крістофер Норман. Фінальну звукову картинку доробив відомий український музичний продюсер Віталій Телезин. Кліп до пісні взялась робити іменита режисерка та кліпмейкер Катя Царик, яку війна змусила опинитись з дітьми у Сан-Франциско. Частина зйомок проходила у США у храмі за участю оператора Артура Губіна, а частина – у Бучі, де знімав Юрій Король.

Anzhela – Blue Skies: дивитись відео онлайн

"На моїй землі загинуло стільки невинних людей такою страшною смертю. Я не знаю чому їхні молитви не були почуті. І молитва – це не завжди лише "Отче Наш". Іноді молитва – це просто віра в найкраще, допомога ближньому. Або справжня любов. Я справді не знаю, чому цього буває недостатньо, щоб уникнути такого страшного горя. Але це не є приводом втрачати надію. Я вірю, що музика – це найпотужніші ліки для душі, які цю надію примножують та об'єднують", – вважає Анжела.