Уже восьмой месяц украинский народ ведет справедливую и бесшабашную борьбу с агрессором. А поддерживать дух и веру украинцев помогает музыка, которую на протяжении всего времени выпускают музыканты. Одна из таких композиций принадлежит Анжеле Партике – Anzhela, начинающей свой путь в искусстве.

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Анжела Партика выпустила проницательную песню Blue Skies / Фото прессслужбы

Полномасштабная война застала девушку в легендарном музыкальном бостонском колледже Berklee, где Анжела учится уже третий год. Она с детства находилась в мире музыки и уже в 5-летнем возрасте знала, что хочет быть такой, как ее мама. Война в Украине особенно повлияла на обучение Анжелы в США, поэтому там она начала писать свои первые аккорды.

Мне было очень плохо. Я вообще не могла ни на чем сосредоточиться и думать ни о чем, кроме войны дома. И однажды села за пианино и появились аккорды, а потом и мелодия. Мы тогда в Бостоне были на протестах и много кричали о том, чтобы закрыли небо над Украиной. Тогда у меня появилась идея о "голубом небе", которое стало названием и концепцией песни,

– рассказывает молодая артистка.

Песню "Blue Skies" записал и спродюсировал единомышленник Анжелы – калифорнийский студент Berklee Кристофер Норман. Финальную звуковую картинку доработал известный украинский музыкальный продюсер Виталий Телезин. Клип к песне взялась делать знаменитый режиссер и клипмейкер Катя Царик, которую война заставила оказаться с детьми в Сан-Франциско. Часть съемок проходила в США в храме с участием оператора Артура Губина, часть – в Буче, где снимал Юрий Король.

Anzhela – Blue Skies: смотреть видео онлайн

"На моей земле погибло столько невинных людей такой страшной смертью. Я не знаю, почему их молитвы не были услышаны. И молитва – это не всегда только "Отче Наш". Иногда молитва – это просто вера в лучшее, помощь ближнему. Или настоящая любовь". Я действительно не знаю, почему этого бывает недостаточно, чтобы избежать такого страшного горя. Но это не повод терять надежду. Я верю, что музыка – это самое мощное лекарство для души, которое эту надежду приумножает и объединяет", – считает Анжела.