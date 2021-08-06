Володимир та Олена розлучилися понад рік тому, але обговорення навколо них не зникають досі. Войченко дала нове гучне інтерв'ю, в якому розповіла, чому досі не може налагодити стосунки з колишнім чоловіком і батьком її дітей.

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Войченко про складні стосунки з Остапчуком

Олена наголосила, що просила колишнього виконувати фінансові обов'язки перед дітьми, допомагати їй з вихованням. Проте Володимир постійно відмовлявся і думав, що Войченко просто намагається повернути його.

Я письмово просила його публічно не брехати, не обговорювати мене як матір дітей. Якщо хоче коментувати мене як коханку, дружину – будь ласка. Він підписав це ще в травні, але порушив. Я не розказую багато неприємних речей, які він робить протягом довгих років. Їх стільки, що вистачить на 5 інтерв'ю,

– сказала Олена.

Також жінка додала, що намагалася налагодити комунікацію з теперішньою обраницею Остапчука – Христиною Горняк. Це сталося після того, як вона зрозуміла, що діалог з Володимиром не вийде.

"Я розумію, що Володимир обговорює всі моменти з Христиною, вона щось радить. Пропонувала, щоб ми з нею все вирішували. Думала, так буде простіше. Він відмовився", – додала Олена.

Войченко наголосила, що в шлюбі вона робила все для того, щоб зберегти сім'ю: "Я пробувала терпіти, розмовляти, просити, водити до психолога. Мені треба було піти набагато раніше. Але тоді не мала б сина".

Інтерв'ю Олени Войченко: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Войченко й Остапчук розлучилися після 12 років шлюбу. За час спільного життя у них народилося двоє спільних дітей – син Еван-Олександр і донька Емілія. Олена розповідала, що однією з причин розриву стосунків стала брехня Володимира та його зради.