Вів'єн Вествуд пішла з життя у віці 81 року у Лондоні. Вона померла, перебуваючи з сім'єю та чоловіком.

Важливо Померла відома британська дизайнерка Вів'єн Вествуд

Біографія Вів'єн Вествуд

Справжнє ім'я дизайнерки – Вів'єн Ізабель Свайр. Її рідні були частково пов'язані з пошиттям одягу – мама працювала ткалею, а дідусь виготовляв взуття. Після переїзду сім'ї Вів'єн до Лондона дівчина пішла навчатись у місцеву школу мистецтв, але після кількох місяців там вирішила працювати на фабриці й заробляти гроші своїми роботами.

Розвиток кар'єри

Вів'єн Вествуд почала займатись дизайном у 1971 році, коли її чоловік, андеграундний музикант Малкольм Макларен заснував магазин одягну Let it Rock, що пізніше перейменували в Sex. Там вони продавали одяг під брендом Vivienne Westwood. Коли Макларен створив гурт Sex Pistols, разом з ним Вів'єн розробила одяг для групи.

Засновниця панку

Ще у маленькому бутику Вів'єн Вествуд продавала шкіряні куртки, футболки з написами Fuck і God Save the Queen, масивні та брутальні аксесуари. Модельєрка поєднувала шкіряні ремені, леза, нашийники з шипами, взуття на високих підборах, яскравий макіяж, щоб говорити про свою позицію та виступати проти істеблішменту.

Я була місіонером панк-стилю, зрозумівши, що через моду можна встромити палиці в колеса системи, деякою мірою.



Вів'єн Вествуд / Фото Vogue

У 1981 році Вів'єн представила свою першу колекцію Pirates. Це вже не був панк, а більш романтичний стиль з історичними відсиланнями та античними деталями.

Також Вествуд працювала над токійським стилем у колекції Clint Eastwood, а згодом розширювала бренд, додаючи Gold Label, Red Label, Anglomania і чоловічі колекції.

Громадянська позиція та активізм

Вів'єн Вествуд – відома активістка. Вона виступала за ядерне роззброєння, відрізала волосся, щоб привернути увагу до кліматичних проблем.

За внесок дизайнерки у світ моди Вів'єн Вествуд відзначили нагородою "Дизайнер року". Також Єлизавета II призначила її кавалером Ордена Британської імперії. Подейкують, що на зустрічі з королівською сім'єю вона не одягала спідньої білизни, виявляючи анархістську натуру.



Вів'єн Вествуд у Букінгемі / Фото Vogue

Особисте життя

Вперше Вів'єн Вествуд вийшла заміж у 1962 за Дерека Вествуда – тоді вона сама пошила собі весільну сукню. У 1963 році вона народила сина, Бенджаміна. Через три роки пара розлучилась, але модельєрка залишила собі прізвище, з яким увійшла в історію.

У 1993 році Вів'єн вийшла заміж за дизайнера та колишнього учня Андреаса Кронталера. "Я продовжуватиму бути з Вів'єн у своєму серці. Ми працювали до кінця, і вона дала мені багато речей, з якими можна зайнятися", – сказав чоловік після смерті коханої.