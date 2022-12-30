Про це повідомили у будинку моди дизайнерки. Зазначили, що її смерть була спокійною. Біля Вествуд перебувала її сім'я.

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"Я продовжуватиму бути з Вів'єн у своєму серці. Ми працювали до кінця, і вона дала мені багато речей, з якими можна зайнятися", – сказав чоловік і творчий партнер Андреас Кронталер.

Що відомо про дизайнерку

Вествуд стала відомою на сцені моди в 1970 роках. Вона створювала футболки із гаслами та нешанобливим ставленням до істеблішменту. Дизайнерка заявляла про глобальні проблеми, якими переймалася. Зокрема, про зміну клімату, ядерне роззброєння,

Я була місіонером панк-стилю, зрозумівши, що через моду можна встромити палиці в колеса системи, деякою мірою, – говорила модельєрка.

У Великій Британії Вествуд визнавали дизайнеркою року тричі – у 1990, 1991 та 2006 роках.

Зауважте! Вів'єн Вествуд трансформувала тканини та елементів крою часів 17 та 18 століть у нові форми крою.