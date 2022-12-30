Вивьен Вествуд ушла из жизни в возрасте 81 года в Лондоне. Она умерла, находясь с семьей и мужем.

Важно Умерла известная британская дизайнер Вивьен Вествуд

Биография Вивьен Вествуд

Настоящее имя дизайнера – Вивьен Изабель Свайр. Ее родные были частично связаны с пошивом одежды – мама работала ткалей, а дедушка изготовлял обувь. После переезда семьи Вивьен в Лондон девушка пошла учиться в местную школу искусств, но после нескольких месяцев решила работать на фабрике и зарабатывать деньги своими работами.

Развитие карьеры

Вивьен Вествуд начала заниматься дизайном в 1971 году, когда ее муж, андеграундный музыкант Малкольм Макларен основал магазин одежды Let it Rock, который позже переименовали в Sex. Там они продавали одежду под брендом Vivienne Westwood. Когда Макларен создал группу Sex Pistols, вместе с ней Вивьен разработала одежду для группы.

Основательница панка

Еще в маленьком бутике Вивьен Вествуд продавала кожаные куртки, футболки с надписями Fuck и God Save the Queen, массивные и агрессивные аксессуары. Модельер сочетала кожаные ремни, лезвия, ошейники с шипами, обувь на высоком каблуке, яркий макияж, чтобы говорить о своей позиции и выступать против истеблишмента.

Я была миссионером панк-стиля, поняв, что через моду можно вонзить палки в колеса системы, в некоторой степени.



Вивьен Вествуд / Фото Vogue

В 1981 году Вивьен представила свою первую коллекцию Pirates. Это уже не был панк, а более романтичный стиль с историческими ссылками и античными деталями.

Также Вествуд работала над токийским стилем в коллекции Clint Eastwood, а затем расширяла бренд, добавляя Gold Label, Red Label, Anglomania и мужские коллекции.

Гражданская позиция и активизм

Вивьен Вествуд – известная активистка. Она выступала за ядерное разоружение, отрезала волосы, чтобы привлечь внимание к климатическим проблемам.

За вклад дизайнера в мир моды Вивьен Вествуд отметили наградой "Дизайнер года". Также Елизавета II назначила ее кавалером Ордена Британской империи. Говорят, что на встрече с королевской семьей она не одевала нижнее белье, проявляя анархистскую натуру.



Вивьен Вествуд в Букингеме / Фото Vogue

Личная жизнь

Впервые Вивьен Вествуд вышла замуж в 1962 году за Дерека Вествуда – тогда она сама сшила себе свадебное платье. В 1963 году она родила сына Бенджамина. Через три года пара развелась, но модельер оставила себе фамилию, с которой вошла в историю.

В 1993 году Вивьен вышла замуж за дизайнера и бывшего ученика Андреаса Кронталера. "Я буду продолжать быть с Вивьен в своем сердце. Мы работали до конца, и она дала мне много вещей, с которыми можно заняться", – сказал мужчина после смерти любимой.