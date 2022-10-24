Вітя Розовий з "Ліги сміху" образився на ведучих новин, які називають росіян "армією бомжів"

Зірка "Ліги сміху" та учасник команди "Загорецька Людмила Степанівна" Вітя Розовий воює в лавах полку "Азов". Він бував на "нулі" й стикався з росіянами, тож йому образливо, коли окупантів називають "чмонями" або "армією бомжів".

Віктор Розовий наголосив, що Україна воює з "грізним суперником", а наші захисники кладуть свої життя в жорстоких боях. Тож, на його думку, такі прізвиська, як "чмобіки", "армія бомжів", "чмоні", знецінюють подвиги наших героїв.

Читайте також Смішно і гидко, – лідер Kozak System розкритикував Потапа, який записався в тероборону з Іспанії

Вітя Розовий з "Ліги сміху" пояснив, чому не варто називати росіян "чмонями"

Мені не подобається, коли з'являється оцей наратив, що армію ворога називають "чмобіки", "армія бомжів", "чмоні". Одне діло, коли це говорить людина на фронті, а інше діло, коли це говорить хтось у тилу. Я дивлюся, ведучі новин так говорять. А чого тоді ви не пішли, що ви боїтеся "бомжів"? Чому ви не йдете?

– образився Віктор Розовий.

Він зауважив, що ворога потрібно ненавидіти, але не применшувати його силу як супротивника.

"Морально-вольові якості нашого народу все вирішують, у нас незламний дух просто. Все повністю тримається на незламному дусі. І оце так казати: "Та там бомжі проти нас воюють". Абсолютно ні! Зневага теж має бути присутня, але більш богемна, елітарна зневага до ворога", – роз'яснив гуморист.

Віктор Розовий з "Ліги сміху" / Скриншот з відео

До речі, Юрій Горбунов, який був тренером "Загорецької Людмили Степанівни" на "Лізі сміху", не сумнівався, що Віктор Розовий піде на війну.

"Ми ж з Вітею знайомі трохи. Я знаю його характер. У Віті принциповий характер, принципова позиція, він жорсткий у роботі. Тому, думаю, ось цей його чоловічий характер зробив так, щоб Вітя задовільнив своє бажання взяти до рук зброю. Я захоплююся, але не здивований", – коментував шоумен.