Виктор Розовый отметил, что Украина воюет с "грозным соперником", а наши защитники кладут свои жизни в жестоких боях. По его мнению, такие прозвища, как "чмобики", "армия бомжей", "чмони", обесценивают подвиги наших героев.

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Витя Розовый из "Лиги смеха" объяснил, почему не стоит называть россиян "чмонями"

Мне не нравится, когда появляется этот нарратив, что армию врага называют "чмобики", "армия бомжей", "чмони". Одно дело, когда это говорит человек на фронте, а другое дело, когда говорит кто-то в тылу. Я смотрю, ведущие новостей так говорят. А почему тогда вы не пошли, что вы боитесь "бомжей"? Почему вы не идете?

– обиделся Виктор Розовый.

Он отметил, что врага нужно ненавидеть, но не умалять его силу как противника.

"Морально-волевые качества нашего народа все решают, у нас несгибаемый дух просто. Все полностью держится на несокрушимом духе. И вот так говорить: "Да там бомжи против нас воюют". Абсолютно нет! Пренебрежение тоже должно присутствовать, но более богемное, элитарное пренебрежение к врагу", – разъяснил юморист.

Виктор Розовый из "Лиги смеха" / Скриншот с видео

Кстати, Юрий Горбунов, который был тренером "Загорецкой Людмилы Степановны" на "Лиге смеха", не сомневался, что Виктор Розовый пойдет на войну.

"Мы же с Витей знакомы немного. Я знаю его характер. У Вити принципиальный характер, принципиальная позиция, он жесток в работе. Поэтому, думаю, вот этот его мужской характер сделал так, чтобы Витя удовлетворил свое желание взять в руки оружие. Я восхищаюсь, но не удивлен", – комментировал шоумен.