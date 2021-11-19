Був дощ з діамантів і будинків, – як Оля Полякова розорила чоловіка-мільйонера

У шлюбі з чоловіком Вадимом Оля Полякова уже 17 років. Вона виходила заміж за мільйонера, який вклав у кохану всі свої гроші – купував діаманти, будинки, сумки, знімав дорогі кліпи. Однак десять років тому чоловік розорився. Співачка переконана, що в цьому винна передусім вона.

Усе життя чоловік Олі Полякової займався великими фінансовими операціями, котрі приносили йому величезні гроші. Як Вадим, так і його обраниця красиво витрачали мільйони, адже він не шкодував ані на дорогі подарунки для дружини, ані на її сольну кар'єру.

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"У мене був дощ з Birkin, діамантів і будинків, я виходила заміж за дуже заможного чоловіка. І, звичайно, витрачала його гроші з задоволенням і дуже талановито", – пригадала співачка.

Однак після кризи 2009 року чоловік Олі Полякової втратив роботу, а створити інший бізнес він не встиг. Через кілька років нескінченний потік грошей у їхній сім'ї закінчився, адже чоловік боявся зізнатися коханій, що розорився.

Замість того, щоб будувати бізнес, він вішав на мене бантики: знімав кліпи, записував дуети з московськими виконавцями. Він казав: "Ти була така щаслива, ти так красиво витрачала гроші, що я боявся тебе зупинити",

– розповіла Оля Полякова.

"З мільйонера я зробила просто хорошу людину", – з гумором додала артистка.

Зірка наголосила, що банкрутство коханого стало для неї стусаном, адже вона роками "записувала пісні, які ніхто не чув, і знімала кліпи, які ніхто не бачив". Саме тоді Оля Полякова пішла на телебачення – "лізла в усі шоу, щоб бути перед очима".

Звичайно, за участь у рейтингових проєктах їй не платили, однак завдяки цьому вона стала впізнаваною. Так, епатажну Полякову запрошували вести свята й корпоративи, на яких вона заробляла мінімум тисячу доларів.

Оля Полякова на концерті / Фото з інстаграму співачки

Зараз Оля Полякова сама заробляє на брендовий одяг, діаманти, дорогі курорти, зокрема на Мальдіви, на які з року в рік літає з сім'єю. Ба більше, вона створює грандіозні концертні шоу, на які витрачає тисячі доларів.