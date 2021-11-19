Всю жизнь муж Оли Поляковой занимался крупными финансовыми операциями, которые приносили ему огромные деньги. Как Вадим, так и его избранница красиво тратили миллионы, потому что он не жалел средства ни на дорогие подарки для жены, ни на ее сольную карьеру.

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"У меня был дождь из Birkin, бриллиантов и домов, я выходила замуж за очень состоятельного мужчину. И, конечно, тратила его деньги с удовольствием и очень талантливо", – вспомнила певица.

Однако после кризиса 2009 года муж Оли Поляковой потерял работу, а создать другой бизнес он не успел. Через несколько лет бесконечный поток денег в их семье закончился, так как мужчина боялся признаться любимой, что разорился.

Вместо того, чтобы строить бизнес, он вешал на меня бантики: снимал клипы и записывал дуэты с московскими исполнителями. Он говорил: "Ты была так счастлива, ты так красиво тратила деньги, что я боялся тебя остановить",

– рассказала Оля Полякова.

"Из миллионера я сделала просто хорошего человека", – с юмором добавила артистка.

Звезда отметила, что банкротство любимого стало для нее пинком, потому что она годами "записывала песни, которые никто не слышал, и снимала клипы, которые никто не видел". Именно тогда Оля Полякова пошла на телевидение – "лезла во все шоу, чтобы быть перед глазами".

Конечно, за участие в рейтинговых проектах ей не платили, однако благодаря этому она стала узнаваемой. Так, эпатажную Полякову приглашали вести праздники и корпоративы, на которых она зарабатывала минимум тысячу долларов.



Оля Полякова на концерте / Фото из инстаграма певицы

Сейчас Оля Полякова сама зарабатывает на брендовую одежду, бриллианты, дорогие курорты, в частности на Мальдивы, на которые из года в год летает с семьей. Более того, она создает грандиозные концертные шоу, на которые тратит тысячи долларов.