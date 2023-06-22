"Зробить ворогам "піна коладу", "Чекаємо з перемогою": реакція фанів на мобілізацію Козловського

Днями український співак Віталій Козловський отримав повістку. Артист вже мобілізувався до ЗСУ та проходить навчання на полігоні. Ця новина стала неочікуваною для багатьох шанувальників. Як українці реагують на мобілізацію Віталія Козловського – читайте нижче.

Напередодні Козловський зняв коротке відео, де показався зі зброєю. Стало відомо, що співак й артист офіційно став військовим.

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Ця новина здивувала його шанувальників та зіркових колег. Віталій наголосив, що тепер його життя зміниться, хоч він і хвилюється через це.

В моєму житті настає новий етап… Раніше мені стилісти підбирали одяг, а зараз я вже отримав свою військову форму. Я офіційно став військовим, адже маю свій військовий квиток – не знаю, радіти цьому чи плакати. Наступна станція – полігон,

– повідомив Козловський.

Українці в мережі бурхливо відреагували на новий статус співака. Хтось вітає його з мужнім рішенням, а хтось вважає, що співаку не місце в лавах ЗСУ.

Зокрема, зіркова колега Раміна Есхакзай, з якою Козловський колись перебував у фіктивних відносинах, теж прокоментувала мобілізацію співака: "Я тебе вітаю. Твоя фізична підготовка та розсудливість допоможуть тобі на тренуваннях, щоб потім пачками косити п****в. Пишаюсь твоїм вибором".

Підтримали Козловського також й інші артисти. Співачка Ольга Цибульська подякувала Віталіку за захист. А комік Юрій Ткач зазначив, що Козловський – крутий і він пишається знайомством з ним.

Багато шанувальники висловили захоплення артистом та подякували йому за таку позицію:

"Батько вами би пишався і дуже хвилювався. Він вас оберігає, я реву, як мама сина. Бережи вас боже".

"Таке відео, я розревілась, приймаю твій вибір, і молитимусь, так чекатиму зустрічі тепер".

"Віталій, великий респект вашій мужності та громадській позиції! Чекаємо з перемогою, ми зробили разом багато гарних справ і повинні ще багато зробити".

"Дякую вам за те, що бороните нашу державу. Це дуже сильно".

"Успіхів та перемоги усім нам!!! Чекатимемо вашого повернення".

"Пишаюсь такими людьми!!!! Не всі готові морально та фізично до війни!"

Проте не обійшлося у соцмережах і без жартів щодо мобілізації Козловського. Деякі коментатори процитували старий хіт артиста для жарту: "Ця людина просто зараз робить ворогам піна коладу".

Також знайшлися й ті фанати, яких засмутила новина про Віталія:

"Не розумію, чому так. Коли ви можете більше дати Україні – і моральну, і матеріальну підтримку. Я не знаю, для чого це потрібно. Бережи вас Бог".

"У який страшний час ми живемо. Чому талановитий чоловік, народжений для того, щоб бути зіркою, йде на війну?"

До слова, відомо, що Віталій Козловський вступив до бригади нацгвардії "Рубіж". Це одна з бригад, що входить до складу Гвардії наступу. Цю інформацію підтвердило МВС України.