Віталій Козловський зняв фантастичний кліп "Про нас" на тонкій кризі Київського водосховища

У Віталія Козловського відбулася прем'єра кліпу на ліричний трек "Про нас". Він заспівав про почуття, бо вірить, що саме кохання не дає опустити руки в темні часи та мотивує щоденно.

Якщо чимало артистів не ризикують вкладатися у кліпи під час великої війни, то Віталій Козловський зняв уже третю ефектну відеороботу після вторгнення Росії. Ба більше, він став співрежисером кліпу "Про нас".

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Віталій Козловський вразив кліпом на пісню "Про нас"

У темні часи захотілось заспівати про світле – про нові душевні перспективи, про любов. Адже цінність цього почуття сьогодні ми розуміємо як ніколи. Хід нашого життя змінився, точку неповернення пройдено, нова історія вже пишеться тут і зараз,

– прокоментував прем'єру Віталій Козловський.

Деякі сцени з відео "Про нас" зняли на льодовій поверхні Київського водосховища. По-справжньому ризикованими були кадри з віолончелісткою, адже у день зйомок лід починав танути, і дівчині в нетривіальному образі довелося грати на тонкій кризі на чималій відстані від берега.

Віталій Козловський – Про нас: дивіться відео онлайн

До речі, пісню "Про нас" Віталію Козловському написало молоде подружжя Сергій та Катерина Тумановські. Для них композиція має особливий сенс, бо під час роботи над треком пара дізналася, що в них з'явиться малюк.

У коментарях хвалять і співака, і знімальну групу:

"Чудова робота, дуже сподобалось, молодці";

"Вітаю з прем'єрою, сучасно, яскраво. Нове бачення, нове творіння. Мені сподобалося";

"Це просто вогонь! Неймовірна пісня і кліп, я в захваті";

"Хочеться дивитись і дивитись, і безкінечно слухати! Відрада для душі і серця. Чудова пісня і відео";

"Кохання сильніше за війну! Дякую вам, Віталію, за такі гарні пісні! Влучили в самісіньке серце. Співайте далі. Підтримуйте наших воїнів. А ми будемо слухати вас і відчувати натхнення до життя".

Нагадаємо, останній рік у Віталія Козловського, як і у всіх артистів, туго з грошима. Через це він досить неоднозначно відреагував на орден від Зеленського, його перше запитання до менеджерки було: "А гроші нам за це дадуть?" Співак каже, що не меркантильний, просто зараз нічого не заробляє, тільки їздить з благодійними концертами.